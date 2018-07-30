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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ın tatil keyfi!

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ın tatil keyfi!
Seçkin Piriler yakın arkadaşı Meral Kaplan ile Bodrum'da sezonu açtı. Piriler oğlu ile suda oyunlar oynadı.

Manken Seçkin Piriler, oğlu ve yakın arkadaşı Meral Kaplan ile Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyor. 

Önceki gün bir beach'te görüntülenen Piriler, oğlu ile suda oyunlar oynadı. Daha sonra da şezlongun altında Meral Kaplan ile koyu bir sohbete daldı. 

Bu sene sezonu geç açan manken gün boyu plajın keyfini çıkardı. Oldukça keyifli oldukları gözlenen Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, akşam üzeri mekandan ayrıldı. 

38 yaşındaki bir iki çocuk annesi Seçkin Piriler, düzgün fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı. Piriler, çocukları Hakan ve Volkan ile keyifli vakit geçirdikten sonra denizin ve güneşin tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

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