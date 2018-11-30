Seçkin Piriler en yakın dostlarıyla kavgalara devam ediyor!

Bir süre önce 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan ile kavga eden ve ona icra gönderen Seçkin Piriler şimdi de yakın dostu Eva Maya ile kavgalı.

Seçkin Piriler yakın arkadaşlarından Eva Maya'nın Yüksek Sadakat grubunun Bateristi Deniz Alemdar'la birlikte olmasını kaldıramadı. Baterist Deniz Alemdar'dan hoşlandığını ama Eva Maya'nın onu elinden almasına çok sinirlenen Seçkin Piriler'in dedikodulara göre Baterist Deniz Alemdar yüzünden en yakın arkadaşı Eva Maya ile kavga ettiği iddia edildi.

Bu arada yakın arkadaşı Meral Kaplan'a icra gönderen Seçkin Piriler'in yakın dostlarından tepki aldığı öğrenildi. Seçkin Piriler'in yakın arkadaşı Meral Kaplan'a icra gönderdiği için pişman olduğu ve bir anlık sinirle bunu yaptığı konuşuluyor.