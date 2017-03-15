Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü sosyeteden bayan katıldı. Aralarında Seçkin Pirilerin de bulunduğu davet çıkışı Seçkin Piriler magazine ''Çok gurur duydum, çok mutlu oldum pozitif enerji vardı Emine Hanım çok misafirperver bir kadın hepimizle birer birer ilgilendi. Türkiye'nin seçilmiş kadınları arasında yer almak bana gurur verdi'' şeklinde konuştu. Davette kadınlar arasında şıklık yarışı olduğu farkedildi.
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Seçkin Piriler, Emine Erdoğan'ın misafiriydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü iş kadını ünlü sporcular ve ünlü sanatçıları davet etti.
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- 14:40 - Türkiye'nin geleceği için hayır demeliyiz.
- 14:33 - Tayyip için dua ediyorum
- 14:22 - Davetliler gelen maille şoke oldu
- 14:17 - Reina saldırısı davasıyla o davayla birleşti
- 14:11 - Yüksel Ak ve Çağla Şıkel'i paranın gücü barıştırdı!
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- 13:35 - REİS FİLMİNE KARALAMA KAMPANYASI!!!
- 13:25 - Nostalji havası
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