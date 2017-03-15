Seçkin Piriler, Emine Erdoğan'ın misafiriydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü iş kadını ünlü sporcular ve ünlü sanatçıları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü sosyeteden bayan katıldı. Aralarında Seçkin Pirilerin de bulunduğu davet çıkışı Seçkin Piriler magazine ''Çok gurur duydum, çok mutlu oldum pozitif enerji vardı Emine Hanım çok misafirperver bir kadın hepimizle birer birer ilgilendi. Türkiye'nin seçilmiş kadınları arasında yer almak bana gurur verdi'' şeklinde konuştu. Davette kadınlar arasında şıklık yarışı olduğu farkedildi.