  • BIST 89.728
  • Altın 143,689
  • Dolar 3,7236
  • Euro 3,9536
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Seçkin Piriler, Emine Erdoğan'ın misafiriydi

»
Seçkin Piriler, Emine Erdoğan'ın misafiriydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü iş kadını ünlü sporcular ve ünlü sanatçıları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadınlara özel olarak verdiği davete bir çok ünlü sosyeteden bayan katıldı. Aralarında Seçkin Pirilerin de bulunduğu davet çıkışı Seçkin Piriler magazine ''Çok gurur duydum, çok mutlu oldum pozitif enerji vardı Emine Hanım çok misafirperver bir kadın hepimizle birer birer ilgilendi. Türkiye'nin seçilmiş kadınları arasında yer almak bana gurur verdi'' şeklinde konuştu. Davette kadınlar arasında şıklık yarışı olduğu farkedildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Nostalji havası15 Mart 2017 Çarşamba 13:25
  • Ronalda ve Ümmiye Teyze aynı filme!15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Hande Yener’den Bengü'ye 'Zeki' çalım!15 Mart 2017 Çarşamba 12:05
  • Hande Yener Ayşe Hatun Önal'ı fena haşladı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:54
  • Cem Tatlıtuğ - Burcu Özsoy çifti boşandı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:49
  • Çağlar Çorumlu'nun babası toprağa verildi15 Mart 2017 Çarşamba 11:45
  • Demet Akalın: "Bahçeli bir ev arıyoruz"15 Mart 2017 Çarşamba 11:39
  • Elsa Hosk'tan sosyal medyayı sallayan poz!13 Mart 2017 Pazartesi 16:07
  • Neslihan Atagül'den ağızları açıkta bırakan tepki!13 Mart 2017 Pazartesi 15:53
  • Survivor Sahra'nın büyük değişimi!13 Mart 2017 Pazartesi 15:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim