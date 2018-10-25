Seçkin Özdemir ile Ahu Yağtu aşk mı yaşıyor?

Seçkin Özdemir ve Ahu Yağtu, önceki akşam Etiler’de bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. İçeride samimi şekilde eğlenen ikili, çıkışta flaşlar patlayınca, ayrı taksilere binmek zorunda kaldı.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Demet Özdemir’le olan beraberliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran Seçkin Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı.

Oyuncu, önceki gece Etiler’deki bir gece kulübünden çıkarken Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’yla objektiflere takıldı. Arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, gece boyunca samimi bir şekilde eğlendi.

Sabahın ilk ışıklarında mekanın arka kapısından birlikte çıkmak isteyen çift, aynı taksiye binecekleri sırada patlayan flaşlar karşısında panik oldu.

Özdemir, son anda Yağtu’yu bırakıp bekleyen başka bir taksiye yöneldi. Oyuncunun gittiğini gören Yağtu’nun, “Nereye gidiyorsun?” dediği duyuldu.