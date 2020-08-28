Seçime start verdiler mi?



Cumhur İttifakı seçime çoktan start verdi, Millet İttifakı bunu hangi noktada yakalayacak merak ediyorum" düşüncesini dile getirdi. HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Ortada seçim falan yok fakat iktidar kanadı kendi tabanını motive etmek ve ‘bilinçlendirmek’ için sürekli yeni gündemler yaratıyor. Milliyetçi ve muhafazakâr seçmeni bir arada tutacak, yeni kurulan partilere oy kaymasını engelleyecek, 'yerlilik –millilik, dış tehditlere karşı bağımsızlık ve kalkınma' ekseninde giden politik söylemini canlı tutacak hamleler yapıyor.

Par, "Ayasofya’nın açılışı, Malazgirt kutlamaları, 'kızıl elma' klipleri, Doğu Akdeniz’deki filolar... Hepsi bir bütünün parçası. Erdoğan’ın 2023 kampanyasının temelleri bugünden atılıyor. Muhalefetin ise kendi içinde bütünleşmiş bir ülküsü yok. Millet İttifakı’nın 'kızıl elma'sı nedir?

Türkiye’yi çağdaşlaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak mı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Ekonomi, hukuk, demokrasi, özgürlükler ve komşularla yaşanan sorunlar konusunda çözüm bulmak mı? Hepsi mi?" diye sordu.

Par, "Eğer öyleyse bu vaatleri kitlelere anlatacak, Cumhur İttifakı’nın politik söylemine galip gelecek ne yapılıyor? Müjdeler, yerel yönetimlerde projeler, görseller, klipler...

Bütün bunlara zaman ve emek harcamak için illa seçimin ilan edilmesini mi bekliyorlar? Cumhur İttifakı seçime çoktan start verdi. Millet İttifakı bunu hangi noktada yakalayacak merak ediyorum doğrusu" ifadesini kullandı.