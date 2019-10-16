  • BIST 93.736
  • Altın 281,347
  • Dolar 5,8961
  • Euro 6,5039
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ÜLKEYİ KARIŞTIRAN ADAY!

»
SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ÜLKEYİ KARIŞTIRAN ADAY!
Kanada'da Polonya asıllı model Ania Krosinska, yaklaşan yerel seçimlerde Humber River - Black Creek bölgesi için aşırı sağcı Kanada Halk Partisi'nden aday olduğunu açıkladı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen partiden aday olan Krosinska'nın kendisinin de bir göçmen olması çelişkileri beraberinde getirdi. Charlie Riina ismini de kullanan ve Kanada’ya küçük yaşlarda Polonya’dan göç eden model Krosinska, seçim çalışmalarını sosyal medyadan aktif bir şekilde yürütüyor.

Başbakan Trudeau’nun Liberal Partisi’ne karşı aşırı sağcı Kanada Halk Partisi’nden (PPC) aday olan Krosinka, üzerinde Kanada bayrağı bulunan bikinisiyle paylaştığı fotoğrafın altına, “Size Disney hikayeleri anlatmayan tek gerçek parti” yazdı.

Krosinka seçim kampanyasını sosyal medyada aktif şekilde yürütüyor. Bir diğer paylaşımında ise motosikletin üzerinde poz veren Krosinska’nın önünde de seçim kampanyasında kullandığı poster yer alıyor.

Daily Star’da yer alan haberde adaylık süreciyle ilgili konuşan model, kökeniyle gurur duyduğunu, ailesinin çoğunun hala Polonya’da yaşadığını söylerken, “Evet, ben bir modelim. Aynı zamanda anneyim ve aktivistim. Polonya’dan Almanya’ya, oradan da Kanada’ya giden bir göçmenim” ifadelerini kullandı.

Göçmen kökenli Krosinska’nın, göçmen karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı PPC’den aday olması, ülke basınında çelişki unsuru olarak gösterildi. 2019 Kanada federal seçimlerinin, 43. Kanada Parlamentosu’na Avam Meclisinin üyelerini seçmek üzere 21 Ekim’de yapılması planlanıyor.

ania-krosinska-instagram2-1-660x440-002.jpgania-krosinska-instagram4-660x440-001.jpgania-krosinska-instagram-514x660.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HADİSE'NİN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR! ABLAYA TEHDİT!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:54
  • CARDİ B’YE DOĞUM GÜNÜNDE ‘3 MİLYON POUND’LUK YÜZÜK!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:43
  • 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’DEN REKOR AÇILIŞ!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:17
  • MİROSLOV STOCH VE EŞİNDEN 300 BİN TL’LİK ALIŞVERİŞ!16 Ekim 2019 Çarşamba 11:06
  • BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NDA 8. GÜN!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
  • WASHİNGTON POST’TAN FLAŞ İDDİA: TRUMP’IN AVUKATI FETO İÇİN BASKI YAPIYORDU!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:44
  • UEFA ASKER SELAMINA SORUŞTURMA AÇTI!16 Ekim 2019 Çarşamba 10:33
  • İMAMOĞLU: “İSTANBUL’UN İSRAF TABLOSUNU YIL SONUNDA AÇIKLAYACAĞIM!”16 Ekim 2019 Çarşamba 10:16
  • DEMET AKALIN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET!15 Ekim 2019 Salı 18:37
  • ESKİ PLAYBOY MODELİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU: ESRAR VE FUHUŞ YASALLAŞACAK!15 Ekim 2019 Salı 17:43
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim