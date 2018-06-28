  • BIST 95.807
  • Altın 186,281
  • Dolar 4,6350
  • Euro 5,3464
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!

Seçimden Sonra İlk Kez!

»
Seçimden Sonra İlk Kez!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda biraraya geldi. 

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul’da bazı bakan ve bürokratların katılımıyla yeni döneme dair görüşmeler yapmışlardı.

“Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AK Parti ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor” diyen aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi.

Reuters’a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP’nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP’ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.

YSK kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Temmuz’da yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

(Reuters)


Sizin için seçtiklerimiz
Recommended by
Paylaş Tweetle Öne Çıkar
Yorum Yap
Etiketler : politika, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, seçim, AKP, haber, siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
En Çok Okunan Haberler
 SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan kazanacak deseydim çarmıha gererlerdi1

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Seçimini Yaptı, Şimdi Ne Olacak?26 Haziran 2018 Salı 13:16
  • İnce'nin Sözlerine Katılmıyorum26 Haziran 2018 Salı 12:13
  • Türk Siyaseti Yeni Bir Aktör Kazandı!26 Haziran 2018 Salı 12:11
  • Hangi Ünlüler Meclise Girdi?25 Haziran 2018 Pazartesi 17:07
  • Bedelli Askerlik Ne Zaman Geliyor?25 Haziran 2018 Pazartesi 17:02
  • Yabancı Basın Erdoğan'ın Zaferini Nasıl Gördü?25 Haziran 2018 Pazartesi 14:16
  • TBMM Yemin Töreni İçin Toplanacak25 Haziran 2018 Pazartesi 14:15
  • Seçim Sonuçlarını Kabul Ediyorum25 Haziran 2018 Pazartesi 14:14
  • İşte Seçim Sonuçları!25 Haziran 2018 Pazartesi 14:12
  • Erdoğan Balkon Konuşması Yaptı25 Haziran 2018 Pazartesi 10:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim