Seçimden Sonra İlk Kez!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda biraraya geldi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul’da bazı bakan ve bürokratların katılımıyla yeni döneme dair görüşmeler yapmışlardı.

“Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AK Parti ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor” diyen aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi.

Reuters’a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP’nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP’ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.

YSK kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Temmuz’da yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

(Reuters)



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Etiketler : politika, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, seçim, AKP, haber, siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye

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