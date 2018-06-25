  • BIST 94.008
  • Altın 190,486
  • Dolar 4,6948
  • Euro 5,4894
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABekir Bozdağ'dan Flaş Açıklama!

Seçim Sonuçlarını Kabul Ediyorum

»
Seçim Sonuçlarını Kabul Ediyorum
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

İnce, "Sayın Erdoğan, artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım." ifadelerini kullandı.

"Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır." diyen İnce, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur." şeklinde konuştu.

"Beni kimse tehdit etmedi"
İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." açıklamasında bulundu.

Mücadele etmek için illa milletvekili olmanın gerekmediğini söyleyen İnce, "16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır." dedi.

"CHP Bana 'Yürü önümüzden' derlerse yürümeye hazırım"
Muharrem İnce, "(CHP) Bana 'Yürü önümüzden' derlerse, yürümeye hazırım." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğim"
İnce, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmediğini ancak edeceğini bildirdi. 

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir." diyen İnce, "'Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan Balkon Konuşması Yaptı25 Haziran 2018 Pazartesi 10:36
  • Seçime 24 Saatten Az Kaldı!23 Haziran 2018 Cumartesi 10:45
  • İl ve İlçe Başkanlarımı Tehdit Ediyorlar!22 Haziran 2018 Cuma 16:58
  • Google Aramalarında Lider Kim?22 Haziran 2018 Cuma 14:16
  • Çatılar Dolduysa Bu İş 'Tamam'22 Haziran 2018 Cuma 11:41
  • Koalisyon Çıkışındaki Sebepler Neler?22 Haziran 2018 Cuma 11:29
  • Financal Times: Erdoğan'ın En Zayıf Olduğu Zaman22 Haziran 2018 Cuma 11:19
  • Soğan Kuru Dolar Kurunu Geçmişse Yangın Var Demektir21 Haziran 2018 Perşembe 13:28
  • İktidarın Meclis'te Büyük Kaybı!21 Haziran 2018 Perşembe 11:47
  • Erdoğan'dan Bir İlk!21 Haziran 2018 Perşembe 11:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim