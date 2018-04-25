Seçim Sloganını Söyledi!

Akşener, "Kılıçdaroğlun'a dönerek 'söyleyebilir miyim?' dedikten sonra partimizin sloganı "Türkiye ve Milletimiz iyi olacak" dedi
Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı aday arayışları devam ederken muhalefet kanadında karşılıklı ziyaretler sürüyor. Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, “diğer partilerle görüşmelerimiz devam edecek” diyen Akşener, bugün de CHP Lideri'yle görüşüyor. Akşener ve Kılıçdaroğlu, son olarak geçen pazar günü görüşmüştü. Görüşme sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun kameraların karşısına geçti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Saat 13:00'da başlayan görüşme sonrası ikili açıklama yaptı. Kısa bir açıklama yapan Meral Akşener 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olduğunu yeniledi
Akşener, "Kılıçdaroğlun'a dönerek 'söyleyebilir miyim?' dedikten sonra partimizin sloganı "Türkiye ve Milletimiz iyi olacak" dedi
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