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SEÇİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU

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SEÇİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli oldu.

İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl Seçim Kurulu Başkanı olacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti. Gürdal'ın yerine İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl Seçim Kurulu Başkanı olacak.

MÜBERRA GÜRDAL EMEKLİLİĞE AYRILMAK İSTEMİŞTİ

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na vermişti. Onun yerine İl Seçim Kurulu Başkanvekili İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.

ZİYA BÜLENT ÖNER, İL SEÇİM KURULU BAŞKANI OLACAK

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli oldu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl seçim kurulu başkanı olacak.

İL SEÇİM KURULU'NDA ÜYELER

İl Seçim Kurulu'nda üye olarak ise İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Nihal Ancı Koç ile İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapacak. Kurulun yedek üyesi ise İstanbul Aile Hakimi Şükran Yıldız...

Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in İl Seçim Kurulu Başkanı olması sebebiyle yerine ise İstanbul 12 Ağır Ceza Başkanı Nimet Demir gelecek.

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