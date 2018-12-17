Türkiye'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde il, ilçe, belde belediyeleri, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar için aday adaylıklarıyla birlikte seçim heyecanı devam ediyor.

Türkiye, il, ilçe ve beldeler ile mahalle ve köylerde yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2019'da sandık başında olacak.

Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanı ve 22 bin civarında belediye meclis üyesi ile yaklaşık 50 bin muhtar belirlenecek.

Seçime katılacak siyasi partiler 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe ve 402 ilçe belediyesi ile 396 beldede aday gösterecek.

Bazı partilerin aday adayı seçim stratejileri ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da "Cumhur İttifakı" anlaşmaları doğrultusunda aday çıkarmayacak.

Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekilirken, MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan’ın da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 152 belediyede daha başkan adayını açıkladı. Bu belediyelerden sadece 12'si il olup, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.

CHP'de MYK ve Parti Meclisi toplantısı 6 Aralık tarihinde yapılmıştı. Toplantıda 7'si büyükşehir 17 ilin belediye başkanlarının da dahil olduğu 212 aday belirlendi.