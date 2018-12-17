  • BIST 90.529
  • Altın 213,794
  • Dolar 5,3750
  • Euro 6,0780
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAVine'ın Kurucusu Ölü Bulundu

Seçim Heyecanı Devam ediyor

»
Seçim Heyecanı Devam ediyor
Türkiye'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde il, ilçe, belde belediyeleri, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar için aday adaylıklarıyla birlikte seçim heyecanı devam ediyor.

Türkiye, il, ilçe ve beldeler ile mahalle ve köylerde yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2019'da sandık başında olacak.

Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanı ve 22 bin civarında belediye meclis üyesi ile yaklaşık 50 bin muhtar belirlenecek. 

Seçime katılacak siyasi partiler 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe ve 402 ilçe belediyesi ile 396 beldede aday gösterecek. 

Bazı partilerin aday adayı seçim stratejileri ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da "Cumhur İttifakı" anlaşmaları doğrultusunda aday çıkarmayacak.

Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekilirken, MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan’ın da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 152 belediyede daha başkan adayını açıkladı. Bu belediyelerden sadece 12'si il olup, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.

CHP'de MYK ve Parti Meclisi toplantısı 6 Aralık tarihinde yapılmıştı. Toplantıda 7'si büyükşehir 17 ilin belediye başkanlarının da dahil olduğu 212 aday belirlendi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da hangi parti ne kadar oy alıyor?06 Aralık 2018 Perşembe 13:00
  • Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerden adayım06 Aralık 2018 Perşembe 12:54
  • Avcılarlı Kadınlar Haklarını Öğreniyor05 Aralık 2018 Çarşamba 21:11
  • CHP'nin İstanbul adayı kim olacak?05 Aralık 2018 Çarşamba 20:38
  • MAK Danışmanlık: Devlet Bahçeli Meclis Başkanı olabilir05 Aralık 2018 Çarşamba 12:55
  • İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir!05 Aralık 2018 Çarşamba 12:51
  • MHP AK Parti'den 7 kentle Meclis başkanlığını istiyor03 Aralık 2018 Pazartesi 13:13
  • Nihat Zeybekci: İzmirliler rakımıza dokunma diyor, eyvallah03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10
  • AK Parti’de Beratçılar, Bilalciler, Soylucular çekişmesi mi var?03 Aralık 2018 Pazartesi 12:51
  • AK Parti’de listeler beklentiyi karşılamadı30 Kasım 2018 Cuma 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim