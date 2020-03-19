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Sebze ve Meyveyi Yıkarken Dikkat!

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Sebze ve Meyveyi Yıkarken Dikkat!
Corona virüsü etkisini göstermeye devam ederken vatandaşlar gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaya dikkat ediyor. B

Bu süreçte marketlerden evlerine stok yapan vatandaşlar, pazar gibi açıkta satılan meyve sebze alışverişinden sonra ne yapılması gerektiğini de merak ediyor. Konu ile ilgili önemli noktalara dikkat çeken Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, yapılması gerekenleri 8 maddede anlattı.

Corona virüsüne karşı önlemler: Pazardan aldığımız meyve-sebzeleri nasıl yıkamalıyız?
Yeni corona virüsünün, öncelikle solunum yollarında hastalığa yol açan bir mikroorganizma olduğunu belirten, özel bir hastanenin Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, önemli bilgiler verdi. “Bu virüsün yol açtığı, birçok kişide belirtisiz ya da çok az belirti ile seyreden hastalık, özellikle yaşlı, bağışıklık sistemi iyi çalışmayan, kalp ve diyabet gibi hastalıkları olan ve sigara içen kişilerde daha ciddi, bazen ölümcül olabiliyor.” diyen Prof. Dr. Kocagöz, alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz “Virüs hasta kişilerin öksürmesi veya hapşırması ile çıkardıkları damlacıkların sağlıklı kişiler tarafından solunum yollarına alınması ile bulaşmaktadır. Bu damlacıklar hastadan çıktıktan sonra kısa bir süre havada kalmakta, daha sonra yüzeylere inerek yapışmakta ve taşıdıkları virüsler burada bir kaç gün canlı kalabilmektedir. Virüs ya doğrudan havadaki bunları taşıyan damlacıkların solunum yoluna alınması ya da yapıştıkları yüzeylere dokunulması ile buradan ele yapışanların virüslerin daha sonra yüze ve özellikle ağız, burun veya göze dokunulması sonucunda alınmaktadır” diyor.

ÇARŞI VE PAZARLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çarşı ve pazarlarda virüs taşıyan kişilerin öksürmesi ve hapşırması sonucunda bu kişinin bir metre uzağına kadar havada virüs bulunabildiğini belirten Prof. Dr. Tanıl Kocagöz “Bu virüsler daha sonra sebze, meyve ve diğer cisimler üzerine konabilir. Hasta kişilerin ağız veya burunlarına dokunduktan sonra bunlara dokunması ile de yüzeylere virüs bulaşabilir. Dikkatli olunmazsa bunlardan virüs alınabilir” uyarısında bulunuyor.
Peki çarşı ve pazarlardaki bu tehlikeden korunarak alışveriş yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, Sözcü.com.tr okurları için bu önlemleri şöyle anlattı;

1. Çarşı ve pazarlara çok kalabalık olmayan saatlerde gitmeye çalışın. Çarşı ve pazarlarda dolaşırken kimseye 1 metreden fazla yaklaşmayın.
2. Kimse ile el sıkışmayın; uzaktan selamlaşın.
3. Yanınızda bir el dezenfektanı ya da kolonya bulundurun.
4. Meyve, sebze veya başka cisimleri alıp torbaya, çantaya koyduktan, para verip aldıktan sonra elinize dezenfektan veya kolonya dökerek elinize bulaşan olası virüsleri öldürün.
5. Yüzünüze dokunmamaya özen gösterin.

MEYVE VE SEBZELER NASIL YIKANMALI?

6. Eve dönünce meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayın. Meyveler, domates, salatalık gibi sebzeleri doğal, parfümsüz, beyaz sabunlu su ile yıkayıp bol su ile durulayın.
7. Eğer kuruyemiş aldı iseniz bunları bir tavada 5-10 dakika kadar ısıtarak kavurun, böylece üzerlerindeki olası virüsleri öldürün.
Bu önlemler ile güvenli bir şekilde çarşı pazarda alış veriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte, hastalanma riskini en aza indirebilmek için olanaklı olduğu ölçüde çarşı pazar gibi kalabalık yerlere seyrek gidin.

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