ŞEBNEM ÖZİNAL'DAN 'ŞİDDET HABERİNE' İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Oyuncu Şebnem Özinal Sabah Gazetesi'nin Günaydın Eki'nde yayınlanan "Şefik Öztek bana şiddet uyguluyor" haberine ilişkin açıklamada bulundu.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programına konuşan Şebnem Özinal "İki aydır ayrı evlerde yaşıyoruz. Bana karşı bugüne kadar uyguladığı fiziki bir şiddet asla olmadı. Mesajlar attı bende bu mesajlar üzerine savcılığa başvurdum. Bir sözlü şiddet söz konusu. Onun üzerine bu haberler çıktı. Boşanma davamız 26 Kasım'da... Şefik ile anlaşmalı olarak boşanacaktık. Fakat Şefik benimle bir protokol yapmaya yanaşmadı. Boşanma davamız çekişmeli bir boşanma davasına dönüştü. 13 bin TL nafaka, 650 bin TL tazminat istediğim de doğrudur" ifadelerinde bulundu.