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Şebnem Bozoklu aşkını ilan etti!

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Şebnem Bozoklu aşkını ilan etti!
Kanat Atkaya'nın Şebnem Bozoklu ile çektirip Instagram hesabına koyduğu fotoğraf "Aralarında aşk var" yorumlarına neden olmuştu. Şimdi de Şebnem Bozoklu Kanat Atkaya ile fotoğraf paylaştı.

Gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya Instagram hesabından Şebnem Bozoklu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı "İyi ki doğdun" deyip cümlenin başına ve sonuna kalp emojileri koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Bu fotoğraf aralarında aşk olduğu dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.
 
Bir fotoğraf da Şebnem Bozoklu'dan geldi. Şebnem Bozoklu Kanat Atkaya ile fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'da hikaye kısmından paylaştı. İşte o fotoğraf...

Şebnem Bozoklu'nun bu paylaşımının ardından hayranları 'Şebnem Bozoklu da aşkını ilan etti' yorumlarında bulundu.

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