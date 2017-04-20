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Sebebi kesinleşti

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Sebebi kesinleşti
İZMİR’in Konak İlçesi’ndeki evinde fenalaşıp hayatını kaybeden gazeteci 55 yaşındaki Talip Talipoğlu’nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan detaylı otopsinin sonucu belli oldu.

Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak’taki evinde geçen 21 Mart’ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti. Önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Talipoğlu’nun cansız bedeni, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Burada yapılan otopside, Talipoğlu’nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars’ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara’daki Kocatepe Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KALP KRİZİ NETLİK KAZANDI

Daha önce 2 kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Talipoğlu’nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan detaylı otopsinin sonucu çıktı. Buna göre, kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu’nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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