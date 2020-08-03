Sean Penn 31 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Hollywood'un ünlü aktörü Sean Penn, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Leila George ile gizlice evlendi. Daha önce Madonna ve Robin Wright ile evlenen ünlü oyuncu Sean Penn, sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Habere göre 59 yaşındaki aktör Sean Penn, 28 yaşındaki Leila George ile evlendi. Avustralyalı oyuncu Leila George, 2012 yılında New York’taki Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu’nda çalışmak üzere ABD’ye gitti. Yeni evli çifte sosyal medyadan tebrik mesajları gelmeye başladı. ABD’li girişimci Irena Medavoy, “Çok mutluyuz, sizi seviyoruz. Gerçek ruh eşinizi bulduğunuz için sevinçten havalara uçuyoruz” dedi. Leila George, Law and Order: Criminal Intent adlı dizideki rolüyle tanınan aktör Vincent D’Onofrio’nun kızı. Penn, Leila George’un annesi ile aynı yaşta. Çift dört yılı aşkındır ilişki yaşıyor.