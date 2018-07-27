Scolari'nin yeni durağı belli oldu

Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari, Brezilya Serie A takımlarından Palmeıras'ın yeni teknik direktörü oldu.

Ligde Fluminense'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Roger Machado ile yolların ayrıldığı Palmeiras'ta, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Luiz Felipe Scolari ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

69 yaşındaki teknik adam 2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda da sambacıların başında olan Scolari, yarı finalde Almanya'ya karşı alınan 7-1'lik hezimetle takımın turnuvadan elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Scolari daha önce 2012 yılında da Palmeiras'ı çalıştırmış ancak Palmeiras o sezon bir alt lige düşmüştü.