SCHUMACHER'A KÖTÜ HABER!

Geçen hafta Fransa'da yeni bir kök hücre tedavisine başlandığı belirtilen Schumacher'le ilgili olumsuz bir açıklama geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Schumacher'in, Paris'te Europeen Georges-Pompidou Hastanesi'nde kök hücre tedavisi görmeye başladığı haberi sevenlerine umut aşılamıştı. Fakat hastaneye yakın bir doktor umut kırıcı bir açıklama yaptı. Kök hücre uzmanı doktor Michek Puceat yapılan tedavinin beyninden ziyade kalbiyle alakalı olduğunu belirtti.

Schumacher'in tedavisiyle ilgili detayları bilmeden çıkarımda bulunmanın zor olduğunu belirten Puceat, "Schumacher ilgili hastaneden sızan tek bilgi bilinci açık olduğuydu. Fakat bu kelime bize onun tam durumunu açıklamıyor. Bilinci açık olmak sadece gözünü açıp kapatmak da olabilir. Bildiğim kadarıyla, komadaki veya bitkisel hayattaki hastalarda beyin yaralanmalarını tedavi etmek için kök hücrelerin uygulanması konusunda herhangi bir çalışma yok. Bu tür durumlarda hücreler geri döndürülemez şekilde ölmüştür." dedi.

Puceat açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı, "Bu süreçten çıkarılabilecek tek sonuç, ailesinin onun sağlığı ve iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptığıdır." dedi.