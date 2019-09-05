SAYIŞTAY'DAN FUTBOL RANTINA ÖNLEM!

Sacitaslan.com'u haberine göre; Sayıştay Temyiz Kurulu, profesyonel bir futbol kulübüne, belediye bütçesinden nakdi yardımda bulunulmasının kamu zararına neden olduğuna karar verdi. Kurul, aktarılan paranın başkan, meclis üyeleri ve idari sorumlulardan tazmin edilmesini hükme bağladı.
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Belediye bütçesinden profesyonel niteliği bulunan spor kulüplerine yapılan maddi yardım için "kamu zararı" denildi.
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