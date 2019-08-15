SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.