SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ!

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1244. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.