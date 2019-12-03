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Savurgan Aleyna

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Savurgan Aleyna
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında flaş bir ortaya atıldı.

Büyük beğeni toplayan şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile adından sık sık söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez maddiyat konulu bir haberle magazin gündemine geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yorumculuk yapan Eylem ipek Şafak, canlı yayınında 19 yaşındaki şarkıcı hakkında şaşırtan bir detayı açıkladı.

Aleyna'nın çok paraca harcadığını belirten magazin yorumcusu, "Çok para harcıyormuş. Ciddi anlamda bir parası varmış, ama bütün parasını alışverişe yatırıyormuş" dedi.

Aleyna Tilki'nin düz beyaz bir tişörte bile 10 bin TL verdiğini duydum. Reklam anlaşması yaptı, oradan da ciddi paralar kazandı. Ama şu an az parası kalmış, akarken biriktirmek lazım"

Eylem İpek Şafak, "Aleyna bir şarkıcı, tabii ki kendine yatırımını yapsın. Demet Akalın da alıyor. O da ablalarının izinden gidecek, örnek alacak. Ancak bir tişörte de 10 bin TL vermezsin" ifadelerini kullandı.

"Tek bir parça alırsın, mesela mont; içindeki ucuz olur, montun pahalı olur, öyle tamamlarsın. Aleyna ise her şeyini marka alıyormuş, çorabına kadar."

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