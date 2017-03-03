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Savcının aracına saldıran baba-oğul için karar!

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Savcının aracına saldıran baba-oğul için karar!
Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'ın aracını durdurarak camlarını kıran 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendi kullandığı özel aracıyla İzmir'den Torbalı'ya giden Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'ın aracını durdurarak ön ve arka camlarını kardıktan sonra polis tarafından yakalanan Yunus Y. (55) ve Metin Y. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Y. (55) tutuklanırken, Metin Y. (24) adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbalı ilçe girişinde, yol vermemeleri üzerine sağ şeritten geçen savcı Kabasakal'ın aracını önünü kesen Yunus Y. ve Metin Y, ellerindeki sopalarla otomobilin ön ve arka camlarını kırarak kaçmıştı.

Savcı Kabasakal'ın durumu polise bildirmesi üzerine şüpheliler kısa sürede yakalanmıştı.

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