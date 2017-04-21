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Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca için flaş karar!

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Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca için flaş karar!
Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada yer alan bir videosunda, “Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı...

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında,  Mücahit Bayraktar'ın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu suç duyurusunda Ahmet Mahmut Ünlü'nün halkın dini inançlarını kullanarak sömürmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilerek, “Şüpheli Ünlü'nün 1 Ocak 2017'de sosyal medyada yer alan bir videosunda yaptığı açıklamada, 'Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı, oynayanlarda ölürken kelime-i şahadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir' şeklinde söylemde bulunduğu" belirtildi.

ÜNLÜ: 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM'

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ahmet Mahmut Ünlü, “Tavla ve satrancın caiz olmadığını söylerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam ve Toplum isimli ilmihalini dikkate aldım. 119-120-121 sayfalarında satrancın haram olduğuna dair görüşlere yer verilmiştir. Ben bu konuda düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Suç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

SUÇ İŞLENMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Takipsizlik kararında şikayete konu paylaşımda “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun işlenmediği, şüphelinin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımın ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu ifade edildi. Atılı suçtan Ahmet Mahmut Ünlü hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

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