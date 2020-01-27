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Savcılık Berna Laçin İçin Harekete Geçti

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Savcılık Berna Laçin İçin Harekete Geçti
Berna Laçin’e, Elazığ depremi sonrası tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti, soruşturma açıldı.

Berna Laçin’e, Elazığ depremi sonrası tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti, soruşturma açıldı.

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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 2

Siyasi paylaşımları nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşım başını yaktı, soruşturma açıldı.

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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 3

Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulundu. 

 
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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 4

Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.

Berna Laçin'e o paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Berna Laçin'e paylaşımı nedeniyle çok sert tepki gösteren isimlerden biriydi. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berna Laçin'i devlet düşmanı olmakla suçladı. 

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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 6

Milletvekili Cemal Enginyurt, Berna Laçin için şunları söyledi:

''Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı? Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder? Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun.''

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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 7
 
 
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Berna Laçin için savcılık harekete geçti! Sözleri tepki çekmişti! - Sayfa 8
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