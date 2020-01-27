Savcılık Berna Laçin İçin Harekete Geçti

Milletvekili Cemal Enginyurt, Berna Laçin için şunları söyledi:

''Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı? Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder? Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun.''