  • BIST 102.077
  • Altın 221,954
  • Dolar 5,3138
  • Euro 6,0637
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKonya Ankara karayolunda zincirleme kaza

Savcılar ne zaman harekete geçecek

»
Savcılar ne zaman harekete geçecek
Üç gündür manşetimizde olan bir çürük yumurta olayı bakın nerelere kadar gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle gıda sektörün de gösterdiği hassasiyet orta da..

Üretici den tüketiciye kadar geldiği faiş oranın'daki rakamlara dikkat çekerek o aradaki rakamları büyüten kişileri bulacaz gereken neyse yapılacaktır. Bu konu da belediyelere de görev düştüğünü belirtirken ben sizlere Çatalca da başlayan bir skandal olayı anlatmaya çalışacam. İş adamı Yiğit Aytaç BİM'e satılan Gezen yumurta diye çürük yumurta verildiğini söylemesine rağmen BİM yetkililerine belirtmesine rağmen hiç bir önlem almadan bu çürük yumurtayı satmaya devam ettiler.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbulda içecek fabrikasın da yangın28 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
  • İnstagram kapatılabilinir28 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
  • Konya Ankara karayolunda zincirleme kaza28 Ocak 2019 Pazartesi 11:41
  • Cenaze yazılarına dikkat!28 Ocak 2019 Pazartesi 00:01
  • Hasarı gidereceğiz27 Ocak 2019 Pazar 16:13
  • Maduro CNN Türk'e konuştu27 Ocak 2019 Pazar 14:46
  • Meteoroloji uyardı27 Ocak 2019 Pazar 14:04
  • Haddinizi bilin! Terbiyesizleşmeyin27 Ocak 2019 Pazar 11:50
  • Hürrem'i paylaşamadılar27 Ocak 2019 Pazar 11:34
  • Uzmanlar uyarıyor27 Ocak 2019 Pazar 10:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim