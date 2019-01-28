Üretici den tüketiciye kadar geldiği faiş oranın'daki rakamlara dikkat çekerek o aradaki rakamları büyüten kişileri bulacaz gereken neyse yapılacaktır. Bu konu da belediyelere de görev düştüğünü belirtirken ben sizlere Çatalca da başlayan bir skandal olayı anlatmaya çalışacam. İş adamı Yiğit Aytaç BİM'e satılan Gezen yumurta diye çürük yumurta verildiğini söylemesine rağmen BİM yetkililerine belirtmesine rağmen hiç bir önlem almadan bu çürük yumurtayı satmaya devam ettiler.
- BIST 102.077
- Altın 221,954
- Dolar 5,3138
- Euro 6,0637
- İstanbul 12 °C
- Ankara 9 °C
- Melih Gökçek ve Mansur Yavaş savaşı başladı
- Geri mi dönecekler
- Açıldıkça açıldı
- Ben sert erkek olmadım
- Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti
- Savcılar ne zaman harekete geçecek
- Gurbetçi hayranlarına 1 milyonluk konser
- Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- "Yakın da huzura kavuşacağız"
- Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi
- "Bizi kullandılar"
- Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
- Eşi'nin evleri başına bela oldu
Savcılar ne zaman harekete geçecek
Üç gündür manşetimizde olan bir çürük yumurta olayı bakın nerelere kadar gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle gıda sektörün de gösterdiği hassasiyet orta da..
Etiketler: Yiğit aytaç, yaman taciroğlu, ilyas sinan furat, dolandırıcılık, bim, kokmuş yumurta
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ben sert erkek olmadımSerdar Ortaç önceki gün 'Halkın Yıldızları' konserinde sahneye çıktı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekşen konser öncesi başarılı şarkıcı magazin muhabirleriyle sohbet etti.
Savcılar ne zaman harekete geçecekÜç gündür manşetimizde olan bir çürük yumurta olayı bakın nerelere kadar gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle gıda sektörün de gösterdiği hassasiyet orta da..
Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyorİş adamı Yiğit Aytaç yaşadığı dolandırıcılığı haber konseyine anlattı.
Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyorYiğit Aytaç, Sinan Furat'ın insanları dolandırdığını gezen yumurta adı altın da kafes yumurtası ayrıca kokmuş, küflenmiş yumurtaların satıldığını söyledi.
Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecekCan güvenliği'nin olmadığını söyleyen Aytaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
VİDEO GALERİ
- 17:40 - Melih Gökçek ve Mansur Yavaş savaşı başladı
- 17:34 - Geri mi dönecekler
- 17:24 - Açıldıkça açıldı
- 17:18 - Ben sert erkek olmadım
- 17:07 - Marmaris Belediye başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti
- 16:27 - Savcılar ne zaman harekete geçecek
- 14:07 - Gurbetçi hayranlarına 1 milyonluk konser
- 14:01 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 14:00 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 13:59 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 13:56 - "Yakın da huzura kavuşacağız"
- 13:09 - Flipin saldırısını DEAŞ üstlendi
- 12:52 - "Bizi kullandılar"
- 12:49 - Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
- 12:32 - Eşi'nin evleri başına bela oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim