Savcılar ne zaman harekete geçecek

Üç gündür manşetimizde olan bir çürük yumurta olayı bakın nerelere kadar gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle gıda sektörün de gösterdiği hassasiyet orta da..

Üretici den tüketiciye kadar geldiği faiş oranın'daki rakamlara dikkat çekerek o aradaki rakamları büyüten kişileri bulacaz gereken neyse yapılacaktır. Bu konu da belediyelere de görev düştüğünü belirtirken ben sizlere Çatalca da başlayan bir skandal olayı anlatmaya çalışacam. İş adamı Yiğit Aytaç BİM'e satılan Gezen yumurta diye çürük yumurta verildiğini söylemesine rağmen BİM yetkililerine belirtmesine rağmen hiç bir önlem almadan bu çürük yumurtayı satmaya devam ettiler.