Savcılar ne zaman harekete geçecek

Yaşar Çakmak / Güncel

BİM, çürük yumurta mı satıyor?

Üç gündür manşetimizde olan bir çürük yumurta olayı bakın nerelere kadar gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle gıda sektörün de gösterdiği hassasiyet orta da üretici den tüketiciye kadar geldiği faiş oranın'daki rakamlara dikkat çekerek o aradaki rakamları büyüten kişileri bulacaz gereken neyse yapılacaktır. Bu konu da belediyelere de görev düştüğünü belirtirken ben sizlere Çatalca da başlayan bir skandal olayı anlatmaya çalışacam. İş adamı Yiğit Aytaç BİM'e satılan Gezen yumurta diye çürük yumurta verildiğini söylemesine rağmen BİM yetkililerine belirtmesine rağmen hiç bir önlem almadan bu çürük yumurtayı satmaya devam ettiler. Hatta kendisine ortak olup Sinan Furat ve Yaman Taciroğlu ortaklarını otel odasından uygunsuz fotograflarını çektirip tehdit ederek çiftliklerine el koyup bu olayın hala devam ettiğini belirtmesine rağmen Yiğit Aytaç savcılığa polise bildirmesine rağmen her hangibir müdahale yapılmadı.

Ölümle tehdit ettiler

Çiftliğini elinden aldılar ölümle tehdit ettiler bunları medyaya yazdıramazsın dediler polise savcılığa versen ne olur dediler.. Halen Sinan Furat Yiğit Aytaç'a telefon açıp karısına çocuğuna yedi sülalesine küfür ettip bunları bir yerde yazdırırsan, bunlar bir yerde haber olursa ve bu davadan vazgeçmezsen seni öldürürüz! Ve bu tehditler hala devam ediyor.

Adliyelik olmasına rağmen, hiç bir gazeteci'nin hiç bir medya kuruluşu'nun bunu haber yapmadıkları için Haber Konseyine açıklama da bulunan Yiğit Aytaç hala tehdit ediliyor. Çünkü medya yazmıyor BİM'den ve büyük inşaat şirketin'den reklam aldıkları için yazmıyorlar. Biz haber konseyi olarak tarafsız haberciliğimizle yazdık. Tarafların da bu iddialara cevap vermelerini isteriz. Onların açıklamalarına da yer vermek isteriz.

Cumhurbaşkanı'ndan destek istedi

Bu Yiğit Aytaç'ı tehdit eden önemli bir iş adamı Ahmet Çetinsay'ın damadı. Diğeri ise Taciroğulları ailesinden Yaman Taciroğlu bir dönemde oyuncu Serenay Sarıkayayla aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Bu iki ailenin evlatları bir tavuk çiftliği olan ve yumurta üretici olan Yiğit Aytaç'ın önce otel odasında görüntülerini çektirip şantaj yoluyla çiftliğini elin'den alıyorlar Yiğit'in şirketinin üzerinden para aklatıyorlar daha sonra bozuk yumurtaları BİM'e satmaya devam ediyorlar. Halen de hakkını arayan Yiğit Aytaç'ı ölümle tehdit etmeye devam ediyorlar. Elinde tehdit belgeleri olmasına rağmen savcılıkta belgeleri ve ifadeleri olmasına rağmen polis bunlara hiç bisey yapmıyor savcı bunları tutuklamıyor basın bunları yazmıyor Vaybee bu Ülkenin haline...

Bu konu da hassasiyetini bildiğimiz sayın Cumhurbaşkanı bu olayı en kısa süre de duyar savcılar da gerekeni yapar inşallah.