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Savaş Gemileri Boğazdan Peş Peşe Geçti

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Savaş Gemileri Boğazdan Peş Peşe Geçti
Rus Donanmasına ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' isimli denizaltısavar gemisi ve yine Rus Donanmasında keşif gemisi olarak görev yapan Ivan Khurs İstanbul Boğazı'ndan geçti.

RUS DENİZALTISAVARI MARMARA DENİZİ'NE GEÇTİ

Karadeniz'den saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus Donanması'nın 626 borda numaralı denizaltısavar savaş gemisi Koramiral Kulakov'a boğazı geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. Rus Donanmasında denizaltısavar olarak görev yapan savaş gemisi, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.


AKDENİZ'DEN DÖNEN KEŞİF GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' da, sabah saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.  Gemi güvertesinde askerler bulunurken aynı saatlerde Marmara Denizine geçen Rus denizaltısavarının geçişine eşlik eden sahil güvenlik botlarının istihbarat gemisine eşlik etmediği görüldü.

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