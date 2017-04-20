  • BIST 91.276
  • Altın 150,063
  • Dolar 3,6484
  • Euro 3,9217
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu

Şaşırtan Ayrılık!

»
Şaşırtan Ayrılık!
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk'un aynı anda Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinden ayrıldığı iddia edildi.

 Dizide Prenses Farya karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ile Silahtar Mustafa Paşa rolünü canlandıran Caner Cindoruk, yılbaşı sonrası aşklarını ilan etmişti.

Ancak bu aşkın Farah Zeynep Abdullah ile daha önce sevgili olan dizide 4. Murat'ı canlandıran Metin Akdülger'i sinirlendiği ve güzel oyuncu yüzünden iki erkek arasında gerginlik çıktığı iddia edilmişti.

Farah Zeynep konuyla ilgili sosyal medyadan Metin Akdülger'in Caner Cindoruk'u öperken fotoğraf paylaşıp altına "Kavga yok ve hiç olmadı, huzursuzluk yok, hakkımızda bizim söylediğimiz dışında yazılan, söylenen hiçbir şeyde doğruluk payı yok.. Metin ile ben baştan beri hep çok iyi arkadaş olduk, Metin ile Caner zaten çok yakın arkadaşlar. Haber niteliği taşımayan, dedikodu zihniyetinde yazılanlara son vermek istedik” yazmıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLADI

Farah Zeynep, önceki gece 37 yaşına basan sevgilisi Caner Cindoruk için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Barış Arduç, Serkan Keskin ve Necip Memili'nin de katıldığı partiye Muhteşem Yüzyıl'dan diğer oyuncuların katılmaması dikkat çekti.

Bir tv programının iddiasına göre Caner Cindoruk'un partide arkadaşlarına "Farah'la beraber 2 gün önce diziden ayrıldık. Dizi ve setteki ortam bizi çok yordu" dediği öne sürüldü.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da gündem yaratan hakem19 Nisan 2017 Çarşamba 13:05
  • İrem Derici: Vücudu güzel tabii ki gösterecek19 Nisan 2017 Çarşamba 12:59
  • Zehra Çilingiroğlu aşka geldi!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • ‘Woman’ dizisinin kanalı belli oldu!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:53
  • Gülben Ergen'in sinirlendiği o yorum.19 Nisan 2017 Çarşamba 12:45
  • Irina Shayk'dan vücut gösterisi!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:45
  • Mehmet Günsür'den 'Fi' açıklaması19 Nisan 2017 Çarşamba 12:38
  • Hangisi ayrıldı?19 Nisan 2017 Çarşamba 12:34
  • İbrahim Erkal için kritik açıklama...19 Nisan 2017 Çarşamba 12:30
  • Ünlülerden Bülent Kayabaş'a veda19 Nisan 2017 Çarşamba 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim