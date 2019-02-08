Sarmaş dolaş görüntülenen Yağmur Aşık açıklama yaptı

Geçen gece etilerde başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülenen eski futbol Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık olay görüntülerin ardından açıklama yaptı.

Geçen gece Etiler’de Mustafa adlı bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, yanındaki şahsın ‘kardeşi gibi’ olduğunu söyledi.geçtiğimiz gece Etiler'deki Etiket'te Mustafa isimli bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, sarmaş dolaş eğlendiği erkeğe mekan çıkışı da "Bizi çekiyorlar. Al onları çabuk" deyip muhabirden görüntüleri almaya çalışmıştı.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Yağmur Aşık, magazin gündemini sallayan ihanet haberinin ardından sosyal medyada ilginç bir savunma yaptı. Gece mekanda kollarında dans ettiği erkekle görüntülenince panikle yüzünü saklayan Aşık, yayındaki kişinin 'kardeşi gibi' olduğunu savundu. Genç kadın, dün Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Yanımdaki insan kardeşimden öte sevdiğim can dostumdur. Ben eşimden habersiz hiçbir kişiyle görüşmem de eğlenmem de, bir yere de gitmem." Bunun üzerine sosyal medyada topa tutulan Aşık'a "Bu nasıl kardeşlik!" yorumları yapıldı. Emre Aşık ise olayla ilgili sessizliğini koruyor.

TWİTTER YORUMLARI:

TWİTTER YORUMLARI:

Hangi kardeş evli bir kadın için mekanda böyle şampanya patlatır.

Madem kardeşinden öte bu da fotoğraflarda gayet net gözüküyor zaten, neden panik yaptınız?

Emre Aşık gibi efendi bir adama yapmadığı bir bu kalmıştı.

Kardeş o elinin belinde ne işi var! Sizin aile kavramınız bu kadar esnek mi?

Fotoğraflardan sonra Yağmur Aşık'ın savunması hiç inandırıcı gelmedi.

Evde çocukları bırakıp sözde kardeşiyle sabahın ilk saatlerine kadar eğlenmesi bile kabul edilecek durum değil.