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'Şarlatan' Seda Sayan

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'Şarlatan' Seda Sayan
Program izleyicileri sosyal medya hesaplarından RTÜK'e çağrıda bulundular.

Seda Sayan kendi adıyla yaptığı programda skandal sözlere imza attı. Seda Sayan programa konuk ettiği eski manken Ece Gürsel’e “Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya” ifadelerini kullandı. İnşaat işçileri sendikasından yanıt gecikmediği gibi sosyal medyada ayağa kalktı.

“PROGRAM KALDIRILSIN”

İnşaat İşçileri Sendikası, Seda Sayan’a ‘şarlatan’ derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da RTÜK’e programın kaldırılması için çağrıda bulundu. Şimdi ise TV kanalı yetkililerinin ve yapım ekibinin nasıl bir yol alacağı merak konusu oldu.

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