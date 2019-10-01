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ŞARKICI TEDBİR KARARINA UYMADI HAPSE GİRDİ

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ŞARKICI TEDBİR KARARINA UYMADI HAPSE GİRDİ
Şarkıcı Yaşar İpek’in boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak mahkemenin verdiği koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine karar verildi.

Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Ancak Serengil, eşi İpek’in bir programda kendisi aleyhinde konuşması üzerine mahkemeye bildirimde bulundu. Bunun üzerine İstanbul 1. Aile Mahkemesi, bir aylık uzaklaştırma kararı süresi içerisinde, bir magazin programında Serengil’in aleyhinde açıklamalarda bulunduğunu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İpek’in 3 gün zorlama hapsine karar verdi.

KENDİSİ TESLİM OLDU 

Teslim olmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Yaşar İpek, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Arkadaşlar ben tekrar söylüyorum; ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanım'a bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve konuşma yasağının arkasında sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. Efendi efendi bitsin gitsin isterdim” dedi.
 
TUTUKLANDI
 
Açıklamanın ardından avukatıyla birlikte adliyeye girerek hakim huzuruna çıkarılan şarkıcı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürüldü.

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