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ŞARKICI LİNET’TEN ŞOV!

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ŞARKICI LİNET’TEN ŞOV!
Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet yaptığı kalça dansıyla, sesi dışında da ne kadar maharetli olduğunu gözler önüne serdi.

Sahneye taht üzerinde çıkan Linet,klopatra imajıyla da herkesi büyüledi.

Güçlü sesiyle adından her daim söz ettiren şarkıcı Linet, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. ‘İsyan’ şarkısıyla herkesi kendine hayran bırak şarkıcı, yaptığı kalça dansıyla da alkış tufanı kopardı.

Konseri izlemeye gelenler arasında bulunan Selin Ciğerci, Linet’i ön sıradan takip etti. Konserden eğlenceli anları paylaşan Ciğerci, Linet’in oryantal dans şovunu da paylaşmayı ihmal etmedi. Dans ederken kendinden geçen Linet, şovuna topuklu ayakkabılarını çıkartarak devam etti. Şarkıcının dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.

LİNET’TEN ÖRNEK HAREKET

İki gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Linet, “Ülkemizin bu zor günlerinin en kısa sürede bitmesini beklerken aldığımız şehit haberleri bizler derinden üzmüştür. Birlik bütünlüğün değerini daha çok anladığımız bu günlerde gelecek konserlerimize bilet almış, bizlerle olmak isteyen herkesin adına 13 Ekim’de gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi konserimizin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı aldık.” demişti.

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