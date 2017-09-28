Sarıyer'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı

Sarıyer Uskumruköy’de ilçe belediyesine bağlı çalışan hafriyat kamyonu, karşı şeritten sollama yapan 86 yaşındaki sürücüsünün kullandığı otomobille çarpıştı.

Sarıyer Uskumruköy-Gümüşdere yolunda iddiaya göre, Uskumruköy’den Gümüşdere istikametine giden 34 JK 6635 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Kılıçoğlu (86), önündeki aracı sollamak istedi. Sürücü Kılıçoğlu, o esnada karşı istikametten gelen Fikri Taşçı (38) idaresindeki 34 BU 4528 plakalı Sarıyer Belediyesine bağlı çalışan hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil yol kenarına savrulurken, sürücü Kılıçoğlu araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücüleri ihbarı üzerine olay yerine Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Zekeriyaköy Jandarma Karakoluna bağlı asayiş ve trafik ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı. Trafik akışını sağlayan ekipler, kazayla ilgili tutanak tutarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Otomobili vatandaşlar çıkardı

Öte yandan kaza nedeniyle yol kısa süreli çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici de yola kenarına savrulan ve kullanılamaz halde olan aracı çekmek için çalışmalara başladı. Ancak otomobil çelik halat bağlanmasına rağmen çekilemeyince, trafikte bekleyen vatandaşlar araçlarından inerek el birliğiyle aracı bulunduğu yerden çıkarttı. Aracın çekiciye koyulmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Hafriyat kamyonu şoförü Fikri Taşçı, “Ben normal güzergahımda devam ediyordum. Bir araç önündeki aracı sollamak istedi. Onu sollarken altıma girdi. Sonra sağlık ekiplerini ve jandarmayı aradık. Ambulans geldi aldı götürdü, durumu iyiydi, bilinci yerindeydi” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.