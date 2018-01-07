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Sarıkamış Şehitleri Anıldı

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Sarıkamış Şehitleri Anıldı
Enver Paşa komutasında, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yapılan yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte Türkiye'nin birçok kentinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi. 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma Bakanı Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anma programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yürüyüş, saat 10.30'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6.5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

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