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Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun telefonuna bakmadı

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Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun telefonuna bakmadı
CHP'den istifasını veren Mustafa Sarıgül geçtiğimiz günlerde DSP'den Şişli Belediye başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü aradı ancak Sarıgül telefona bakmadı

Yaptığı çalışmalarla  Şişli halkının  gönlünde taht kuran Mustafa Sarıgül CHP'den istediği desteği alamadığı için istifa etmişti katıldığı bir televizyon programın da CHP'den ayrılma sebebini Sarıgül şöyle açıklamıştı "CHP'nin kurumsal kimliğine kırgınlığım yok ancak CHP Genel merkezinde CHP'nin iktidar olmasını istemeyenler var. Onlar kendi iktidarlarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

Kulisler de dolaşan bilgiye göre Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye tekrar geri döneceği iddia edilirken  Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'nun telefonuna bakmaması DSP'den adaylığını kanıtlamış oldu. 

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