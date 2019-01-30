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Sarıgül DSP'den aday oldu

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Sarıgül DSP'den aday oldu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP'den istifa eden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etti.Ziyaretinin ardından, Sarıgül’ün DSP'den Şişli Belediye Başkan adaylığının açıklandı.Ziyaretten önce Sarıgül’ün Twitter hesabından “Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yılllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz” paylaşımı yapıldı.

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