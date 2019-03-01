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Sarıgül DSP genel başkanı mı olacak?

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Sarıgül DSP genel başkanı mı olacak?
Mart 2019 yerel seçimlerinde Şişli’den aday gösterilmediği için CHP’den istifa edip DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül’le ilgili gündemi sallayacak bir iddia geldi. İddianın sahibi gazeteci Nagehan Alçı

Sarıgül’ün DSP Başkanı olmayı planladığını yazdı.
Şişli Belediye Başkanı olarak CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Mustafa Sarıgül ocak ayında aday gösterilmediği için "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!” diyerek istifa etmişti.

Sarıgül CHP’den istifa edip DSP’ye katıldı ve Şişli’den aday oldu. Sarıgül’ün belediye seçimlerini kazanamaması durumunda bir B planı yaptığı ve DSP’nin başına geçmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü köşesinde bu iddiaya yer verdi.

Sarıgül'ün B planı hazır DSP'nin başına geçecek''DSP’yi hareketlendiren ve CHP’ye meydan okuma özgüveni kazandıran ilk hamle Mustafa Sarıgül’ü transfer etmesiydi'' diyen Alçı; ''Son günlerde Genel Başkan Önder Aksakal art arda iddialı açıklamalar yapıyor ancak çok önemli bir kaynaktan duyduğuma göre Sarıgül’ün b planı hazırmış. Şayet Sarıgül DSP adayı olarak Şişli’yi alamazsa DSP Genel Başkanlığına oturmayı ve Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı düşünüyor’’ dedi.

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