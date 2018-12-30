Sarı yelekliler durmak bilmiyor

Dün Paris sokakların da olaylı dakikalar yaşandı. Sarı yelekli eyleciler ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan arbede de 57 kişi gözaltına alındı.

Sarı Yelekliler gösterilerin 7. haftasında protestocular ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı.Eylemcilerin bir kısmı öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı.Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.Yüzlerce eylemci de kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi.Burada barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı.Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.Yürüyüşe devam eden göstericiler, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis, eylemcileri köpeklerle uzaklaştırmaya çalıştı.Rouen kentindeki eylemde polisle göstericiler zaman zaman çatıştı.

Polisin biber gazı kullandığı gösteride bazı eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi, Merkez Bankası binasının kapısını yaktı. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı Bordeaux'daki gösteride de polis, kendisine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.Amiens'daki eylemde çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı. Nantes'taki gösteride de 1 kişi ağır yaralandı.Sarı yelekliler, ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.