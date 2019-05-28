SARAY'DAN DAVUTOĞLU'NA YAKIN TAKİP

Yeni parti kuracağını açıklaması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun beklenen Diyarbakır konuşması gerçekleşti...

Yeni parti kuracağını açıklaması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun beklenen Diyarbakır konuşması gerçekleşti. Yeni parti mesajı vermeyen Davutoğlu’nun, Scope yayınını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın izlemesi ise dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da Gönül Köprüsü Platformu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Davutoğlu, konuşmasında “Değerli Diyarbekirliler bütün bu karamsarlık rüzgarını durduracak şey bizim irademizdir” demesi ise dikkat çekti.

“Uzun yıllardır kanın döküldüğü acı ve ızdırapların yaşandığı bölgemizde de geleceğe dönük olarak da ciddi bir ümitsizlik var” diyen Ahmet Davutoğlu, “Ülkemizde de gerek son zamanlarda yaşadıklarımız, gerek ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağlar Cilara’nın sosyal medyadan paylaştığına göre Davutoğlu’nun Scope üzerinden yaptığı canlı yayını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da takip etti. Kalın’ın Davutoğlu’nun konuşmasını izlemesi “Saray’dan Davutoğlu’na yakın takip” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kaynak: ODA TV