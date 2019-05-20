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SARAR ÇİFTİ İÇİN İNTERPOL DEVREDE

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SARAR ÇİFTİ İÇİN İNTERPOL DEVREDE
Evlerinde rehin alınıp soyulmuşlardı! Sarar çifti için Interpol devrede

ESKİŞEHİR’de yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi almalarıyla ilgili olarak, çiftin Moldova uyruklu çalışanları Iulia D. (34) gözaltına alındı. İki yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, zanlıların Sarar çiftinden 1 milyon ABD dolar ve 1 milyon euro istedikleri, alamayınca darp ederek, evdeki kasayı soydukları ortaya çıktı.

 

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