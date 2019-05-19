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SARAR AİLESİNİ SOYDULAR

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SARAR AİLESİNİ SOYDULAR
Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.

Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı. Elleri ve ayakları bağlanan iş adamı ve eşi şüpheliler tarafından darp edildi. Kasayı soyduktan sonra yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.

İŞ ADAMI VE EŞİNİ REHİN ALIP DARP ETTİLER

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darp etti.

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ŞÜPHELİLER YABANCI UYRUKLU

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

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