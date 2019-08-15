SAPKIN TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından gelen ahlaksız mesajı ifşa etti. Uluğ'un gelen mesaja tepkisi sert oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Derya Uluğ, Instagram hesabından gelen bir mesajı ifşa etti. Evli olmasına rağmen güzel şarkıcıya yemek teklifi eden kişi, karısının olmasını da maalesef diyerek belirtti. Uluğ, bu mesajı ifşa ederek ateş püskürdü. Bir kullanıcı Uluğ'a, "Karım var ama ondan daha güzelsiniz. Size asılmama izin veriyor" diyerek yemek teklifinde bulundu. Bu teklife sinirlenen Uluğ, "Bu nasıl bir sapkınlık? Bu nasıl bir zihniyet?" ifadelerini kullandı. Uluğ, ''Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi, doğru yola davet ediyorum'' diyerek ateş püskürdü