Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Derya Uluğ, Instagram hesabından gelen bir mesajı ifşa etti. Evli olmasına rağmen güzel şarkıcıya yemek teklifi eden kişi, karısının olmasını da maalesef diyerek belirtti. Uluğ, bu mesajı ifşa ederek ateş püskürdü. Bir kullanıcı Uluğ'a, "Karım var ama ondan daha güzelsiniz. Size asılmama izin veriyor" diyerek yemek teklifinde bulundu. Bu teklife sinirlenen Uluğ, "Bu nasıl bir sapkınlık? Bu nasıl bir zihniyet?" ifadelerini kullandı. Uluğ, ''Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi, doğru yola davet ediyorum'' diyerek ateş püskürdü
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SAPKIN TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından gelen ahlaksız mesajı ifşa etti. Uluğ'un gelen mesaja tepkisi sert oldu.
Etiketler: Derya Uluğ, Sapkın, Sapık, Sosyal medya, Emre Engin
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- 17:16 - FENA KAPIŞTILAR
- 17:11 - SAPKIN TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ
- 17:05 - HEM ŞİŞMAN HEM ÇİRKİN SEVMEM
- 17:00 - ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
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- 16:42 - BÜYÜKADA'DA BÜYÜK KAVGA!
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