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Sapık Öğretmene 80 Yıl Hapis!

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Sapık Öğretmene 80 Yıl Hapis!
Konya'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E. (48), 7 kız öğrenciye, farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında bir ortaokulda meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E.'den masa tenisi kursu alan ve o dönem 5inci sınıf öğrencisi olan F.B.,  iddiaya göre öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldı. F.B. de durumu halasına anlattı. Halası da öğretmen hakkında okul yönetimine şikayette bulundu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okula müfettiş gönderip soruşturma başlattı. Soruşturma ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

RAKET TUTARKEN TACİZ İDDİASI 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma da ise  İsmail Hakkı E.'nin 6 kız öğrenciye daha tacizde bulunduğu belirlendi. 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alının ve suçlamaları kabul etmeyen  İsmail Hakkı E., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede  İsmail Hakkı E.'nin, milli eğitim müdürlüğü müfettişlerine ve polise verdiği  ifadesinde tutarsızlık olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, İsmail Hakkı E.'nin müfettişe yaptığı savunmasında çocuklara raketi nasıl tutacaklarını gösterirken ellerini tuttuğunu, poliste ise oyundaki  duruş pozisyonlarını gösterirken hiçbir fiziksel temasta bulunmadığını söylediği belirtildi. Yine iddianamede, İsmail Hakkı E.'nin, ifadesinde "Düşük not verdiğim için öğrenciler iftira atmış olabilir" dediği ancak öğrencilerin notlarının düşük olmadığı vurgulandı.

İsmail Hakkı E.'nin savunmasında, "Öğrenci velileri çocuk oyunlarında hakemlik yaptığımdan ve derslere istikrarlı bir şekilde giremediğimden beni şikayet etmiş olabilirler" dediği; fakat mağdurların ailelerinin birisi dışındakilerin şüpheliden şikayetçi olmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.  

ÖĞRENCİLERİM İFTİRA ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  İsmail Hakkı E., hakkında 7 öğrenciye 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan ve geçen 13 Mart günü son kez hakim karşısına çıkan  İsmail Hakkı E., savunmasında, Bir öğrencimin iftirası üzerine benim hakkımda bu suçlamalarda bulundular. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlandığım eylemleri ben yapmadım dedi.

Mahkeme heyeti İsmail Hakkı E.yi, 4 öğrencisine 'cinsel istismar' suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 12şer yıl 6 ay, diğer 3 öğrenci için de 10'ar yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsmail Hakkı E., kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak, duruşmanın ardından tutuklandı. 

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