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Sapık adam uçakta kriz çıkardı!

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Sapık adam uçakta kriz çıkardı!
26 yaşındaki Genevieve Pascolla, Londra'dan Chicago'ya kalkan uçakta yolculuk esnasında uyandığında bir adamı battaniyenin altında cinsel organıyla oynarken görünce olayı hem fotoğrafladı hem de yetkililere bildirdi.

26 yaşındaki Genevieve Pascolla, ABD'li United Airlines havayolu firmasıyla Londra'dan Chicago'ya kalkan uçakta yolculuk esnasında uyandığında bir adamı battaniyenin altında cinsel organıyla oynarken gördü. 

Profesyonel fotoğrafçı olan kadın, kabin ekibinin tepkisiyle daha da dehşete düştüğünü söyledi. Genevieve, adamın bu hareketi hiçbir şey olmamış gibi küçük bir çocuğun karşısında oturarak yaptığını söyledi.

Chicago'lu Genevieve, olayla ilgili bir video yayınladı ve olaya karşı tutumları için havayolunu suçladı. Genevieve Instagram üzerinde yazdığı yazıda şöyle yazıyordu: “Bize yeni koltuklar verdiler. Daha sonra“ hangi parfümü kullanıyorsun ” tarzı sorularla şakalar yapmaya başladılar. Kimse onu durdurmadı.Cinsel eylemini gerçekleştirmesine kabin görevlileri izin verdi."

Kadın şöyle ekledi: "Bir kadın olarak ben kabin memurlarının bu umursamazlığı ile dehşete düştüm. Bu eylemi yapan adam bundan çok daha fazlasını yapabilir.

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HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Genevieve havaalanı güvenliği tarafından kendine "yolcudan özür dilenmesi istendiğini" fakat kendisinin reddettiğini söyledi.

Daha sonra müşteri hizmetlerinin kendisine attığı bir maili paylaştı.

Mailde yazan yazı şöyleydi: "Yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı tekrar özür dileriz. Seyahatiniz için United Airlines'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki seyahatinizin daha olumlu bir deneyim olacağını umuyoruz. "

Genevieve maile şu şekilde yanıt verdi: "Uçuşlarınızdan birinde olan bu olayın 'rahatsız edici bir deneyim' olarak nitelendirilmesi biraz yetersiz."

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