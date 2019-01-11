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Sansürlenen Atatürk repliğine Star TV'den açıklama

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Sansürlenen Atatürk repliğine Star TV'den açıklama
Star TV, önceki akşam yayınladığı filmde Atatürk sahnesinin makaslanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Star TV’de önceki akşam yayınlanan Kaçma Birader filminde yer alan karakol sahnesindeki Anıtkabir ve Atatürk replikleri makaslandı. Genç karakterin “Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor” sözleri hakaret ve küfür olmamasına karşın sansürlendi.

4 Mart 2016’da vizyona giren, senaryosunu Emrah ve Murat Kaman’ın yazdığı, başrollerini Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Nejat Uygur ve Necip Memili’nin paylaştığı Kaçma Birader filmindeki makaslanan sahneyle ilgili Star TV'den açıklama geldi.

Kanalın, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Star TV'de yayınlanan 'Kaçma birader' adlı film, içeriğinden çıkarılan bir sahneden dolayı sosyal medyanın gündeminde yer almıştır.
Bazı haber ve yorumlarda çıkarılan bu diyaloğun farklı noktalara çekildiği ve çarpıtıldığı görülmekedir...

Şunu belirtmen isteriz ki; bu sahnenin yer almamasının nedeni yorumlarda iddia edildiği gibi Atatürk adının silinmesi değil, tam aksine büyük kurtarıcının hatırasına duyulan derin saygıdır.

Bir komedi filminde Yüce Önder'in adının geçtiği böyle bir repliğin yayınlanmasının uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Star TV, Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasını korumak adına, söz konusu telefon şakası sahnesini yayınlamama kararı almıştır. Kamuoyuna ve değerli izleyicilerimize saygıyla duyurulur.

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