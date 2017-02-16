Şanslı yenge

Dusco Tosic’ten eşi Jelena Karleusa’ya Sevgililer Günü’nde servetlik hediye geldi. Eşinden Cartier marka 540 bin liralık bileklik alan Sırp yenge, kendisi için ‘şanslı’ ifadesi kullandı..

Beşiktaşlı yıldız Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya yaptığı jestlerin ardı arkası kesilmiyor… Sırp yenge, Fenerbahçe derbisinde Robin Van Persie'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonla kırmızı kart gören eşini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla savunmuştu. Seksi popçu, bu davranışının mükafatını Sevgililer Günü'nde eşinden fazlasıyla gördü.

Daha önce 300 bin liralık lüks arabayla Jelena Karleusa'nın ayağını yerden kesen Tosic, 14 Şubat'ta eşine bir jest daha yaptı. Karleusa'ya bir buket kırmızı gül gönderen Sırp asıllı futbolcu, eşine dünyaca ünlü Fransız mücevher markası Cartier'den de şık bir bileklik hediye etti. Beşiktaşlı yenge, değeri 135 bin dolar (yaklaşık 540 bin lira) olan pırlantalarla süslü bilekliği görünce mutluluktan havalara uçtu.

Eşinin hediye ettiği pahalı mücevherle gözleri kamaşan Jelena Karleusa, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

JEST ÜZERİNE JEST...

Daha önce de Tosic'in hediye ettiği lüks otomobili instagram'da yayınlayan Sırp yenge, Sevgililer Günü'nde yüzünü güldüren eşinin jestini de takipçilerine sergilemeden edemedi. Paylaşımına eşini ve Cartier'i etiketleyen Karleusa, "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. Şanslı kız" notu düştü. Seksi popçunun bu paylaşımı kadınları imrendirirken erkekler ise "Tosic, çıtayı yükseltti" esprisi yaptı.