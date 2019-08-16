ŞANS ESERİ SEÇİLEN MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ!

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşanan damat dehşetinde nikahlı eş ve kayınpeder ile birlikte öldürülen kadın muhtarın, seçilmiş muhtarın istifasının ardından 1 Haziran tarihinde yenilenen seçimlerde ilk 2 adayın pürüzleri çıkması sonucu göreve geldiği orta

Sacitaslan.com'un haberine göre; şans eseri muhtar seçilen Ayşe Adıgüzel'in çifti barıştırma çabası hayatına mal oldu.

Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta – Konya Karayolu üzerindeki Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Ramazan D.(55), yaklaşık 15 gün önce tartıştıktan sonra dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile konuşmak, barışmak üzere Çetince Köyü’ne geldi.Görüşme için aracı olarak Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den yardım isteyen Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş’un yaşadığı eve gitti. Görüşme sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca, damat Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş, kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu.

Dehşet saçan damat Ramazan D.’nin, daha sonra köye geldiği aracıyla hızla bölgeden Isparta istikametine uzaklaştığı öğrenildi. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.