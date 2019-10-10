ŞANLIURFA'YA ROKET SALDIRISI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Suriye'den atılan 6 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden Akçakale'ye alçak saldırı! YPG/PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı. Hain saldırıda ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Gelen son dakika haberine göre; YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

POLİS HALKI UYARDI

Şanlıurfa' ın Akçakale ilçesi' ne Suriye tarafındaki Tel Abyad' dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR!

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN SALDIRISINDA ÇOCUKLAR YARALANDI

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti. Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

BİRECİK'E HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale ilçesine de 3 havan mermisi atıldı.Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

NUSAYBİN'DE 5 KİŞİ YARALANDI

Harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi. Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.