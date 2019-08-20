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ŞANLIURFA'DAN UTANÇ VERİCİ RAPOR!

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ŞANLIURFA'DAN UTANÇ VERİCİ RAPOR!
Şanlıurfa'da baronun hazırladığı rapora göre 2019'un ilk altı ayında 378 çocuk istismara uğradı. Rapora göre yaş aralığı 12 ile 16 arasında olan 21 kız çocuğu da hamile kaldı.

MedyaRadar'ın haberine göre; Şanlıurfa Barosunun hazırladığı rapora göre, 378 çocuğun 287’si kız, 91’i erkek. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaş aralığı 12-16.
Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Dilet Polat şöyle konuştu: "Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlar olurken, gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu vahim tablo karşısında her birey ve ilgili her kurum sorumluluk sahibidir. Anne karnına düştüğü andan itibaren çocuğu koruma, kollama ve güvenli bir yaşam hakkı sunmak devletin temel görevidir." dedi.

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