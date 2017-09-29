Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan ve tüm daireyi saran yangında alevler bir anda her yeri sardı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın korkulu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi Mahallesi’nde Ferhat Adalı’ya ait diş muayenehanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangından kaçarken sulama kanalında boğuldu

İş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan ve tüm daireyi saran yangında alevler bir anda her yeri sardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.